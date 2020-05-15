Смешанные боевые искусства

Абдулманап Нурмагомедов не разговаривает, его состояние по-прежнему тяжелое

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Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Переживаем со всем бойцовским миром.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не разговаривал после выхода из комы.

«Вышел из комы, да, но не разговаривает. Тяжелое состояние. Пока других данных нет. Я сам заболел сейчас, врача вызвал», – цитирует «Спорт-Экспресс» Рамазана Рабаданова – друга семьи Нурмагомедовых.

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  • 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Мужчина находился в коме.

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