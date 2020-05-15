Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Переживаем со всем бойцовским миром.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, не разговаривал после выхода из комы.
«Вышел из комы, да, но не разговаривает. Тяжелое состояние. Пока других данных нет. Я сам заболел сейчас, врача вызвал», – цитирует «Спорт-Экспресс» Рамазана Рабаданова – друга семьи Нурмагомедовых.
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- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Мужчина находился в коме.
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