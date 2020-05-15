Сейчас Хабиб думает только о здоровье отца.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о разговоре с чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что сейчас он опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал: «Ты же знаешь, насколько я люблю отца». Это тяжело.

Смешанные боевые искусства Уайт выразил поддержку семье Нурмагомедова ВЧЕРА В 10:44

Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошел ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам все завершить», – цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.

«Этот человек – легенда». Гэтжи пожелал отцу Хабиба скорейшего выздоровления

Подписывайся на нас Вконтакте

Смешанные боевые искусства Источники сообщают разные данные о здоровье Нурмагомедова-старшего: от выхода из комы до инсульта ВЧЕРА В 06:27