Дэйна Уайт
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Сейчас Хабиб думает только о здоровье отца.
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о разговоре с чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что сейчас он опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски. Он сказал: «Ты же знаешь, насколько я люблю отца». Это тяжело.
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Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошел ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам все завершить», – цитирует Уайта MMA Fighting.
- Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.
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