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Дэйна Уайт продолжает радовать нас спортивными ивентами в эпоху карантина и самоизоляции. В ночь с 16 на 17 мая в американском Джексонвилле пройдет уже третий ивент промоушна за неделю – UFC Fight Night 172. Давайте посмотрим на расписание боев.

Все пары основного карда

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Алистар Оверим – Уолт Харрис;

Клаудия Гаделья – Анджела Хилл;

Эдсон Барбоза – Дэн Иге;

Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко;

Марлон Вера – Сонг Ядонг.

Все прелимы

Мигель Баеза – Мэтт Браун;

Энтони Эрнандес – Кевин Холланд;

Гига Чикадзе – Майк Дэвис;

Даррен Элкинс – Нэйт Ландвер;

Мара Ромеро Борьелла – Кортни Кэйси;

Донтейл Мэйес – Родриго Насименто.

Главный бой

Основным событием вечера, естественно, станет схватка между нидерландской легендой Алистаром Оверимом и американцем Уолтом Харрисом. Бойцы должны были подраться еще в декабре, но поединок перенесли из-за трагедии в семье Харриса.

В октябре без вести пропала падчерица Уолта; масштабные поиски привели к плачевным результатам: правоохранительные органы обнаружили и идентифицировали останки 19-летней девушки. Невероятно, но Харрис смог отойти от этой страшной ситуации уже через полгода – теперь он все же встретится с Оверимом в октагоне.

Бой Оверим – Харрис и весь основной кард (кроме поединка Вера – Ядонг) в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ», начало трансляции – в 4:30 по московскому времени 17 мая.

Соглавный бой

Второй по важности поединок – схватка девушек Клаудии Гадельи и Анджелы Хилл. Это женский минимальный вес, у Хилл, которая пока не входит даже в топ-15 рейтинга, будет шанс приблизиться к вершине, побив шестой номер дивизиона Гаделью.

Перед девушками сразятся американец Дэн Иге и бразилец Эдсон Барбоза. Эдсон в свое время долго выступал в легком весе и успел провести поединки со всеми звездами дивизиона – Дональдом Серроне, Энтони Петтисом, Тони Фергюсоном, Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Осознав, что в легком дивизионе его карьера катится ко дну, 34-летний Барбоза решился на трансфер в полулегкий вес. В ночь на 17 мая случится его дебют, в то время как Иге уже дрался в этом весе – он занимает 15-ю строчку в рейтинге дивизиона.

На что еще обратить внимание

На бой Мигеля Баезы против Мэтта Брауна. Мэтт – настоящая легенда UFC, он дерется в промоушне с 2008 года. До начала спортивной карьеры Браун побывал в статусе бездомного, отсидел срок в тюрьме и пережил клиническую смерть из-за передозировки наркотиков.

Выкарабкавшись из сложной ситуации, боец получил прозвище Бессмертный. Проверку на прочность 39-летнему Брауну устроит 27-летний Баеза, который выиграл все восемь боев за карьеру. Букмекеры уверены в успехе Мигеля, но, возможно, Мэтту удастся преподнести сюрприз. Он уже неоднократно делал это в своей насыщенной жизни.

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