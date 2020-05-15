Смешанные боевые искусства

Третий ивент UFC за неделю: кто дерется, когда бои, где посмотреть

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Собрали все самое важное.

Дэйна Уайт продолжает радовать нас спортивными ивентами в эпоху карантина и самоизоляции. В ночь с 16 на 17 мая в американском Джексонвилле пройдет уже третий ивент промоушна за неделю – UFC Fight Night 172. Давайте посмотрим на расписание боев.

Все пары основного карда

Смешанные боевые искусства

«Этот человек – легенда». Гэтжи пожелал отцу Хабиба скорейшего выздоровления

11 ЧАСОВ НАЗАД
  • Алистар Оверим – Уолт Харрис;
  • Клаудия Гаделья – Анджела Хилл;
  • Эдсон Барбоза – Дэн Иге;
  • Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко;
  • Марлон Вера – Сонг Ядонг.

Все прелимы

  • Мигель Баеза – Мэтт Браун;
  • Энтони Эрнандес – Кевин Холланд;
  • Гига Чикадзе – Майк Дэвис;
  • Даррен Элкинс – Нэйт Ландвер;
  • Мара Ромеро Борьелла – Кортни Кэйси;
  • Донтейл Мэйес – Родриго Насименто.

Главный бой

Основным событием вечера, естественно, станет схватка между нидерландской легендой Алистаром Оверимом и американцем Уолтом Харрисом. Бойцы должны были подраться еще в декабре, но поединок перенесли из-за трагедии в семье Харриса.

В октябре без вести пропала падчерица Уолта; масштабные поиски привели к плачевным результатам: правоохранительные органы обнаружили и идентифицировали останки 19-летней девушки. Невероятно, но Харрис смог отойти от этой страшной ситуации уже через полгода – теперь он все же встретится с Оверимом в октагоне.

Бой Оверим – Харрис и весь основной кард (кроме поединка Вера – Ядонг) в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ», начало трансляции – в 4:30 по московскому времени 17 мая.

Соглавный бой

Второй по важности поединок – схватка девушек Клаудии Гадельи и Анджелы Хилл. Это женский минимальный вес, у Хилл, которая пока не входит даже в топ-15 рейтинга, будет шанс приблизиться к вершине, побив шестой номер дивизиона Гаделью.

Перед девушками сразятся американец Дэн Иге и бразилец Эдсон Барбоза. Эдсон в свое время долго выступал в легком весе и успел провести поединки со всеми звездами дивизиона – Дональдом Серроне, Энтони Петтисом, Тони Фергюсоном, Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Осознав, что в легком дивизионе его карьера катится ко дну, 34-летний Барбоза решился на трансфер в полулегкий вес. В ночь на 17 мая случится его дебют, в то время как Иге уже дрался в этом весе – он занимает 15-ю строчку в рейтинге дивизиона.

На что еще обратить внимание

На бой Мигеля Баезы против Мэтта Брауна. Мэтт – настоящая легенда UFC, он дерется в промоушне с 2008 года. До начала спортивной карьеры Браун побывал в статусе бездомного, отсидел срок в тюрьме и пережил клиническую смерть из-за передозировки наркотиков.

Выкарабкавшись из сложной ситуации, боец получил прозвище Бессмертный. Проверку на прочность 39-летнему Брауну устроит 27-летний Баеза, который выиграл все восемь боев за карьеру. Букмекеры уверены в успехе Мигеля, но, возможно, Мэтту удастся преподнести сюрприз. Он уже неоднократно делал это в своей насыщенной жизни.

У нас есть много текстов про MMA. Например, такие:

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

Федор Емельяненко завершил карьеру, но вернулся через 3 года. Вряд ли из-за любви к ММА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства

Орловский одолел Линса на UFC Fight Night 171, Тейшейра победил техническим нокаутом в главном бою

ВЧЕРА В 06:03
Смешанные боевые искусства

Абдулманап Нурмагомедов не разговаривает, его состояние по-прежнему тяжелое

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Уайт: «Хабиб опустошен. Мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой»

ЧЕРЕЗ 7 МИНУТ
Смешанные боевые искусства

Абдулманап Нурмагомедов не разговаривает, его состояние по-прежнему тяжелое

4 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Этот человек – легенда». Гэтжи пожелал отцу Хабиба скорейшего выздоровления

11 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Отец Хабиба вышел из комы

ВЧЕРА В 12:36

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

ВЧЕРА В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

13/05/2020 В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

08/05/2020 В 07:31
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Чемпионат Франции

The Sun: бойфренд матери Неймара прежде встречался с поваром бразильца и другими мужчинами

13/04/2020 В 18:45
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалАбдулманап Нурмагомедов не разговаривает, его состояние по-прежнему тяжелое
Следующий материалУайт: «Хабиб опустошен. Мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой»