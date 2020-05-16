Американский боец не теряет надежд снять проклятие с поединка.

Представитель смешанных единоборств Тони Фергюсон ответил на твит Хабиба и намекнул на новую попытку встретиться в октагоне.

Нурмагомедов поддержал Тони после поражения в поединке с Джастином Гэтжи, и Фергюсон ответил россиянину. «Респект. Ты все еще должен мне 20 отжиманий. Рад, что твоему отцу становится лучше. Скоро увидимся, малыш, продолжай готовиться к настоящему финалу», – написал боец в твиттере.

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Ранее поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз.

Скорее всего, осенью Хабиб подерется за титул с Гэтжи.

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