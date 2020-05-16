Смешанные боевые искусства

«Он потерял уважение бойцов». Гэтжи рассказал, при каких условиях подерется с Макгрегором

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Временный чемпион UFC в легком весе хочет драться с Хабибом.

Джастин Гэтжи проехался по Конору Макгрегору и объяснил, почему не заинтересован в поединке с ирландцем до боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Он теряет свое влияние. Я не о широкой публике, а о бойцах. Он теряет столько уважения в этом спорте, хотя ему, вероятно, наплевать. Прямо сейчас карты не у него в руках. Я поставил себя в отличное положение. Теперь я могу выбирать между Хабибом и Конором. Если бы я хотел драться с Конором прямо сейчас, то дрался. Поверьте мне. Но это не тот бой, который я хочу.

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Мне нечего ему сказать. Ты не будешь драться со мной, если только не произойдут сумасшедшие обстоятельства, при которых Хабиб не сможет драться. Тогда мы будем драться. Это единственный вариант. Дана Уайт смеялся каждый раз, когда ему говорили, что Конор заявляет, что у него будет бой со мной. Он говорил: «Нет, Гэтжи будет биться с Хабибом». Ты все еще стоишь всех денег в этой игре, это правда. Но ты теряешь влияние внутри игры.

Я здесь, чтобы заработать деньги. Когда я побью Хабиба, я буду сражаться с Конором, потому что я пытаюсь заработать. Борется он или нет, думаю ли я, что он должен драться? Абсолютно. Можно придумать так много шуток по поводу его следующего боя. Не знаю, с кем он будет драться. Одно из главных требований – чтобы ты проиграл», – рассказал Джастин в интервью ESPN.

  • Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в поединке за временный пояс UFC в легком весе – изначально Тони должен был драться с Нурмагомедовым.
  • Скорее всего, Джастин подерется с Хабибом осенью.

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