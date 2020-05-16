Олейник – мой любимый боец UFC. Проблемы с деньгами делают его несгибаемым

Будет драться до 50 лет?

Чуть больше года назад Александр Волков загадочно слетел с боя против Алистара Оверима. Ивент UFC проходил в Петербурге, поэтому требовалась российская замена – Алексей Олейник моментально согласился выйти на коротком уведомлении, прекрасно осознавая, что шансов на победу почти нет. Так и оказалось: Удав полностью выложился в самом начале боя, но уже в конце первого раунда Оверим вколотил Алексея в октагон. Избиение на глазах у жены-секунданта выглядело предельно жестоко – я сидел в первом ряду прямо возле клетки и не понимал, зачем уже немолодой мужчина гробит здоровье.

Спустя всего три месяца вопросов к Олейнику стало еще больше. В июле 2019-го Уолт Харрис ушатал российского бойца всего за 12 секунд – после этого рентген выявил у Алексея двойной перелом ноги. Казалось, Удаву пора скорее завязывать с ММА, иначе можно получить серьезные увечья и перебить антирекорд по самому быстрому нокауту. Но вместо финиша Олейник полностью перезагрузился: походил в специальном медицинском ботинке, восстановил силы и мощнейше зажег в 2020-м.

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Алексей Олейник в бою против Мориса Грина Фото: Getty Images

В январе Алексей загасил рычагом локтя Мориса Грина (выступление вечера), а в мае раздельным решением победил суперзаслуженного бразильца Вердума. Самое удивительное, что Олейник набирал очки не за счет борьбы, а благодаря хлестким ударам в стойке. В партере наоборот доминировал Фабрисиу – несколько раз он был близок к тому, чтобы перебороть Удава, но тот чудесным образом вырывался. Там, где другой бы уже постучал, Алексей терпел, ждал и поднимался.

Почему он настолько железный?

Олейник попал в UFC довольно поздно: осенью 2013-го он вышел на Мирко Крокопа на московском турнире «Легенда». Условия были фантастически невыгодными – Емельяненко-младший забуянил и сорвался, до боя оставалось 12 дней, но Алексей все равно рискнул. Несмотря на два сломанных ребра, Удав защемил диафрагму Крокопа еще в первом раунде и в 36 лет получил предложение от главного промоушна в мире.

Можно подумать, что после этого жизнь Олейника, который бьется с 1996 года, наконец стала сытой и беспроблемной, но такого нет и близко. Алексей ни в одном интервью не скрывает, что у него постоянно заканчиваются деньги. Все уходит на тренировки и семью – жену и пятерых детей.

Вообще, экономика UFC от Удава слегка обескураживает. Боец рассказывает, что полноценная подготовка к бою обходится в 10-11 тысяч долларов, а на гонорар можно прожить либо 4-5 месяца, если уступил, либо 8-10, если выиграл. Оказывается, процент с платных трансляций тоже дают не всем – только звездам, у которых это прописано в контракте. Остальным достается либо голый фикс, либо фикс плюс бонус за самое яркое выступление вечера. Люди по-гладиаторски убиваются, чтобы выбить лишние 50 тысяч долларов.

Впрочем, даже гонорар в 150-200 тысяч ничего не гарантирует. Огромную долю сжирают налоги, логистика, вознаграждения тренерам и другие обязательные траты – на жизнь в лучшем случае остается чуть больше половины. Олейник признавался: несколько месяцев он не мог потратить тысячу долларов на телефон для жены, потому что это выбивалось из бюджета. Сейчас похожая ситуация со страховкой: на всю большую семью она стоит 2500 долларов в месяц, а таких денег у Алексея нет.

Сейчас Олейник более-менее обеспечен, но еще недавно у него регулярно были долги по кредитке и трудности с недвижимостью. Самую характерную историю про Алексея рассказал журналист Александр Лютиков: «В главном бою первого UFC в России (осень-2018 – Eurosport) Олейник задушил Марка Ханта. За неделю до этого его вместе с семьей выселили из съемной квартиры в Люберцах: они хотели продлить аренду, но выяснилось, что вот-вот придет арендатор, который заплатил раньше. И Олейник с семьей переехал в собственную квартиру неподалеку, где еще шел ремонт, и спал там на полу. Повторю: через неделю у него был главный бой вечера в 20-тысячном «Олимпийском». Просто воин».

Даже перед последним боем с Вердумом Олейнику пришлось занять 15-17 тысяч долларов – и это несмотря на то, что за Грина он выручил больше 200 тысяч баксов. Вполне возможно, что когда монструозный Фабрисиу наваливался на Удава в партере, Алексей не сдавался лишь потому, что понимал: надо выживать ради того, чтобы дальше какое-то время не думать о деньгах. Олейник и сам признавался – он дерется строго ради кэша, и если бы ему предложили 25 млн долларов, с октагоном было бы покончено. Впрочем, таких меценатов пока нет, так что Алексей еще в деле.

Самое крутое качество Удава, помимо его несгибаемости, – адекватное отношение к боям. Олейнику нужно зарабатывать, поэтому он дерется 3-4 раза в год и, в отличие от суперзвезд, никогда не ведет долгих переговоров. Алексей просто подписывает контракт, собирает лагерь и спокойно готовится к ивенту. Иногда (как с Оверимом) приходится выбегать на коротком уведомлении, но такие перспективы Удава тоже не пугают. Зовут – значит, надо соглашаться. Неудивительно, что два самых популярных текстовых интервью Олейника имеют такие заголовки: «В Германии мне отпилили 10 см ноги и развернули ее» и «От орбитальной кости осталось 56 осколков. Разрезали глаз и вынимали через него».

Тренировка Алексея Олейника Фото: Getty Images

Даже сейчас, когда Хабиб мотался в Эмираты и прятался от пандемии в России, Олейник никуда не срывался и терпеливо сидел в США, ожидая, что же придумает Дэйна Уайт. Босс UFC почти не подвел: ивент сдвинулся на три недели (с 18 апреля на 9 мая), но Орел так и остался в клетке, а Олейник подрался и отлично заработал.

Вероятно, Удава не запомнят великим чемпионом – он далек от пояса и едва ли когда-нибудь его примерит. Но даже сейчас Алексей Олейник – отличный пример того, как нужно относиться к своей работе. В июне ему исполнится 43, но он даже не думает о завершении карьеры. Наоборот – подтягивает ударку и готовится к новым боям. Потому что финансовые стимулы – самые честные: никто не удивится, если Удав будет сражаться до 50 лет.

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