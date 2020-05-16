Джо Роган – о русских турнирах по пощечинам: «Самая тупая вещь, которую можно посмотреть»

В Америке не понимают, зачем нужно бить друг друга по лицу без возможности защититься.

Американский актер и мастер боевых искусств Джо Роган поделился мыслями о соревнованиях по пощечинам, которые проводятся в России.

«Сегодня утром я проснулся и целый час смотрел, как русские соревнуются в пощечинах. Возможно, это самая тупая вещь, которую сейчас можно посмотреть. Они встают друг напротив друга и по очереди прописывают друг другу пощечины. Во-первых, тот, кто начинает, имеет колоссальное преимущество. Они бьют от бедра, а противник не может двинуться. Открытой ладонью бьют друг друга по лицу.

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Я помню одно видео, где стояла куча людей и один парень пощечиной нокаутировал другого, а все вокруг такие: «Вааау!» Они думали, что это круто. Возможно, это единственный случай, когда люди думают, что это круто – находиться рядом с тем, кто получает жесткую травму головного мозга.

Было одно видео: люди стояли вокруг, смеялись и улыбались, пока парень падал в отключку. И я подумал: «Как же это странно. Разве они не знают, что это очень плохо?» С этим парнем случилось нечто ужасное, а они думали, что это весело. Что это за херня такая?» – заявил Роган у себя в подкасте. После чего Джо вместе с гостем понаблюдали за поединком Васи Пельменя и Зулузинью.

С 1997 года Роган работает комментатором UFC.

Подкаст Джо Рогана – культурный артефакт, куда часто приходят культовые персонажи. Так, именно в эфире у Рогана Илон Маск выкурил сигарету с марихуаной.

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