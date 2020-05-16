Ждем новых разоблачений.

Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов, записавший дисс на чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о приобретенной им популярности.

«Выживший. 3 недели спустя: 400 тысяч просмотров, 7 тысяч комментариев, 12 тысяч лайков и публикации в СМИ по всему миру – неплохо пошумел. По многочисленным просьбам выкладываю композицию в аудиоформате. Запаситесь огнетушителями, ведь вскоре вас ждет еще больше обжигающей правды!» – написал Кузнецов у себя во «ВКонтакте».

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В начале апреля Хабиб должен был встретиться с Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В итоге с Тони подрался Джастин Гэтжи и одержал победу. Таким образом, в следующем поединке Хабиб встретится не с Фергюсоном, а с Гэтжи.

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