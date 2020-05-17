Возвращение Харриса в спорт круче любой победы.

Алистар Оверим техническим нокаутом во втором раунде победил Уолта Харриса в главном поединке UFC Fight Night 172.

Бой тяжеловесов должен был состояться еще 7 декабря, но в семье Харриса случилось горе – его приемная дочь ушла в колледж и не вернулась домой. Через 2 дня полиция нашла тело 19-летней Ани Бланшард.

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В первом раунде Харрис повалил Оверима и полминуты мощнейше вбивал его в настил, но опытный нидерландец сумел подняться.

Во втором Алистар попал оппоненту ногой в голову и устроил лежащему Уолту добив – американец не смог продолжить бой.

Оверим моментально вернулся к поверженному бойцу, чтобы проверить, в порядке ли он. Респект.

В трогательной речи после поединка Харрис поблагодарил за поддержку Дэйну Уайта, UFC, свою команду, тренировочный зал и всех-всех. Мужчина чуть не плакал.

Оверим сделал себе подарок на день рождения – в день боя, 17 мая, ему исполнилось 40 лет.

Это третий ивент промоушна за 7 дней.

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