Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в очень тяжелом состоянии.

Друг семьи Нурмагомедовых, комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», – цитирует Рабаданова РБК.

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Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.

Абдулманап тренирует Хабиба и отвечает за каждый подготовительный лагерь бойца.

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