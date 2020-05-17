Смешанные боевые искусства

«75% легких поражено, он перенес инсульт». Друг семьи Нурмагомедовых – о состоянии Абдулманапа

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Абдулманап Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в очень тяжелом состоянии.

Друг семьи Нурмагомедовых, комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», – цитирует Рабаданова РБК.

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  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.
  • Абдулманап тренирует Хабиба и отвечает за каждый подготовительный лагерь бойца.

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