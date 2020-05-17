Нурмагомедов выложил совместное фото с 28-летним американцем.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дэна Иге с успешным перфомансом на UFC Fight Night 172.

Третий за неделю ивент промоушна прошел в Джексонвилле. 28-летний Иге победил Эдсона Барбозу из Бразилии по итогам трех раундов раздельным решений судей.

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«Горжусь тобой, вот это бой. Поздравляю», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

В главном бою вечера Алистар Оверим техническим нокаутом во втором раунде победил Уолта Харриса.

И Нурмагомедов, и Иге – члены Американской академии кикбоксинга.

Хабиб должен был драться на UFC 149 с Тони Фергюсоном, но бой не состоялся из-за пандемии и закрытия границ. Боец из России не вернется в октагон раньше осени.

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