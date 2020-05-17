Дэн Иге бьет Эдсона Барбозу на UFC Fight Night 172
Фото: Getty Images
Нурмагомедов выложил совместное фото с 28-летним американцем.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дэна Иге с успешным перфомансом на UFC Fight Night 172.
Третий за неделю ивент промоушна прошел в Джексонвилле. 28-летний Иге победил Эдсона Барбозу из Бразилии по итогам трех раундов раздельным решений судей.
Смешанные боевые искусства
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою вечера. Уолт вернулся в октагон после смерти дочери
3 ЧАСОВ НАЗАД
«Горжусь тобой, вот это бой. Поздравляю», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
- В главном бою вечера Алистар Оверим техническим нокаутом во втором раунде победил Уолта Харриса.
- И Нурмагомедов, и Иге – члены Американской академии кикбоксинга.
- Хабиб должен был драться на UFC 149 с Тони Фергюсоном, но бой не состоялся из-за пандемии и закрытия границ. Боец из России не вернется в октагон раньше осени.
Боец, записавший дисс на Хабиба: «Вас ждет еще больше обжигающей правды»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Смешанные боевые искусства
Джо Роган – о русских турнирах по пощечинам: «Самая тупая вещь, которую можно посмотреть»
16 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
«75% легких поражено, он перенес инсульт». Друг семьи Нурмагомедовых – о состоянии Абдулманапа
3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме