Джош Томпсон ссылается на Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Американский боец смешанных единоборств Джош Томпсон, который тренируется в одном зале с Хабибом Нурмагомедовым в Калифорнии, рассказал о здоровье Абдулманапа Нурмагомедова – отца чемпиона UFC в легком весе.

«Он вышел из комы. Я немного разговаривал с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым, с Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришел в себя, двигается, говорит», – сказал боец в интервью Allboxing.

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Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.

Абдулманап тренирует Хабиба и отвечает за каждый подготовительный лагерь чемпиона UFC.

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