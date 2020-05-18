Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов
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Состояние Абдулманапа Нурмагомедова все хуже.
У отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа подтвердился коронавирус.
Тренер чемпиона UFC в легком весе находится в крайне тяжелом состоянии – у него отек легких. Как сообщает телеграм-канал Mash, Нурмагомедова-старшего подключили к аппарату ИВЛ.
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Абдулманап Нурмагомедов не разговаривает, его состояние по-прежнему тяжелое
15/05/2020 В 13:39
- Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.
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Отец Хабиба Абдулманап попал в больницу
25/04/2020 В 16:37
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