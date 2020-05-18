Смешанные боевые искусства

Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, его подключили к ИВЛ из-за отека легких

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Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова все хуже.

У отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа подтвердился коронавирус.

Тренер чемпиона UFC в легком весе находится в крайне тяжелом состоянии – у него отек легких. Как сообщает телеграм-канал Mash, Нурмагомедова-старшего подключили к аппарату ИВЛ.

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  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.

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