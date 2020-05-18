Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Боец переживает за всех людей и желает здоровья.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал в инстаграме видео. Боец призвал земляков оставаться дома, несмотря на Рамадан, рассказал о положении дел в связи с коронавирусом в Дагестане, а также впервые описал состояние отца – Абдулманапа Нурмагомедова.
«Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце [осложение], так как мы ему год назад делали операцию. Ему сейчас заново сделали операцию, так что у него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него», – сказал Хабиб.
«Он уже двигается и говорит». Напарник Хабиба – о здоровье Абдулманапа
- Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- По данным Mash, мужчину подключили к аппарату ИВЛ.
«75% легких поражено, он перенес инсульт». Друг семьи Нурмагомедовых – о состоянии Абдулманапа
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере