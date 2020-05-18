Смешанные боевые искусства

Хабиб призвал земляков оставаться дома, рассказал о здоровье отца и смерти некоторых близких

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 31 минут

Боец переживает за всех людей и желает здоровья.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал в инстаграме видео. Боец призвал земляков оставаться дома, несмотря на Рамадан, рассказал о положении дел в связи с коронавирусом в Дагестане, а также впервые описал состояние отца – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце [осложение], так как мы ему год назад делали операцию. Ему сейчас заново сделали операцию, так что у него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него», – сказал Хабиб.

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  • Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • По данным Mash, мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

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