Боец переживает за всех людей и желает здоровья.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал в инстаграме видео. Боец призвал земляков оставаться дома, несмотря на Рамадан, рассказал о положении дел в связи с коронавирусом в Дагестане, а также впервые описал состояние отца – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему на сердце [осложение], так как мы ему год назад делали операцию. Ему сейчас заново сделали операцию, так что у него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Спасибо всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него», – сказал Хабиб.

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Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

По данным Mash, мужчину подключили к аппарату ИВЛ

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