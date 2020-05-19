Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

Лайк, если тоже смотрел.

12 лет назад в России толком не представляли, что такое ММА. Федора Емельяненко редко узнавали на улицах (в Японии он был легендой), турниры UFC смотрели только гики, а смешанные единоборства обычно называли боями без правил – так их раскручивали еще в 90-х. Ситуация на Западе была чуть лучше, но поп-культура уверенно обходила ММА стороной. Например, если в кино кто-то дрался, то это был в лучшем случае бокс, а в худшем – вертухи, сальтухи и прочий Шаолинь.

Именно в такой обстановке молодой режиссер Джефф Уодлоу пошел на дерзкий эксперимент. Еще в середине нулевых он задумал фильм, в котором главные герои махались бы так, словно попали в октагон – то есть крайне практично и рационально. Вскоре Джеффу выделили бюджет (смешные 20 млн долларов), а дальше все произошло реально стремительно.

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Съемки стартовали летом 2007 года, и уже весной 2008-го «Никогда не сдавайся» начали крутить в американских кинотеатрах. До России фильм дополз только к 2009-му, и здесь он ожидаемо не взорвал. Но люди, которые посмотрели это кино, до сих пор его уважают. «О, а ты видел «Никогда не сдавайся»? – «Да-а-а, очень круто, первая часть просто топ».

Кадр из фильма «Никогда не сдавайся» Фото: Eurosport

Уникальность фильма, разумеется, не в сюжете – он как раз максимально примитивный. Крепкий парень попадает в новую школу, его там плохо принимают. Затем он получает по щам от главного хулигана, да еще и на глазах у лучшей леди района. Весь остаток фильма раскаченный школьник тренируется у мастера ММА, чтобы наказать главного хейтера и окончательно завоевать ту самую фрау. После такого описания фильм даже не хочется качать с торрента (тем более, платить), но у «Никогда не сдавайся» совсем другие плюсы.

Во-первых, Уодлоу роскошно (для того времени) снял ММА со всеми хуками, лоукиками, болевыми, добиваниями и другими типичными атрибутами. Кастинг был тяжелым, потому что актеров подбирали сразу по двум принципам: надо было не только круто сыграть антагонистов, но и органично смотреться в драке. Следовательно, искали подтянутых ребят с очень солидной спортивной подготовкой.

На постановку ударки ушло около месяца интенсивных тренировок, а главный герой (Шон Фэрис) набрал почти 7 кило мышц – до съемок он был сухим. Зато результат вышел шикарным. Если лень смотреть весь фильм, который идет два часа, можно заценить хотя бы итоговую разборку – она собрала аж 13 млн просмотров за 9 лет:

Во-вторых, создатели «Никогда не сдавайся» натурально опередили время и предсказали шокирующую популярность ММА. Один из второстепенных персонажей везде ходит с камерой, а школьницы врубают драки на ютьюбе – и это в конце нулевых. Хорошо помню, как сам смотрел фильм летом 2009-го на кнопочном телефоне: не верилось, что можно просто нажать Play на айфоне и быстро заценить видос прямо перед уроком. Прошли годы – все давно потребляют контент строго с гаджетов, а ММА-ролики регулярно собирают миллионы просмотров.

В-третьих, у элементарного сюжета есть талантливые ответвления: мудрый тренер с личной драмой, хронические проблемы в семье главного героя, уроки управления гневом и другие важные моменты, которые делают «Никогда не сдавайся» как минимум не тупым рубиловом. Это кино часто сравнивают с культовым «Малышом каратистом» из 1984 года – так вот, все справедливо. Оба фильма не про драки, а про желание найти себя в жизни и не превратиться в тряпку.

«Никогда не сдавайся» окупился с запасом (сборы – 40 млн долларов), причем без жирного бюджета на рекламу. Вместо дорогого промо авторы использовали вирусный ролик: сняли любительской камерой, как брутальный тип Райан Маккарти (по фильму он плохой пацан) ушатал пижонистого плясуна капоэйры. Эта сцена принесла 2,9 млн на ютьюбе и кучу шеров по соцсетям даже в 2008-м.

Из 2020-го «Никогда не сдавайся» кажется немного наивным и капельку устаревшим фильмом, но раньше он производил грандиозный мотивирующий эффект.

Сразу после просмотра хотелось неистово потеть в зале, становиться универсальным бойцом, выходить в круг и гасить всех подряд. Впервые смешанные единоборства показали настолько реалистично и вдохновляюще. Ни сиквел, ни другие фильмы про ММА даже не приблизились к этому уровню – по сравнению с оригинальным «Никогда не сдавайся» они все глубоко вторичны.

Телеграм-канал Павла Городницкого

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