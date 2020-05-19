Смешанные боевые искусства

«Мутко против»: Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Накануне у отца Хабиба подтвердили коронавирус.

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа ухудшилось.

18 мая тренера чемпиона UFC подключили к ИВЛ из-за отека легких, а на следующий день Абдулманап снова впал в кому. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – он не может дышать самостоятельно.

Смешанные боевые искусства

Хабиб призвал земляков оставаться дома, рассказал о здоровье отца и смерти некоторых близких

17 ЧАСОВ НАЗАД
  • Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме, но вышел из нее.

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства

Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, его подключили к ИВЛ из-за отека легких

18 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

5 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

5 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Хабиб призвал земляков оставаться дома, рассказал о здоровье отца и смерти некоторых близких

17 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, его подключили к ИВЛ из-за отека легких

18 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Он уже двигается и говорит». Напарник Хабиба – о здоровье Абдулманапа

ВЧЕРА В 12:42

Тренды

Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

4 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

ВЧЕРА В 11:55
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

ВЧЕРА В 10:59
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

ВЧЕРА В 21:44
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Фанаты «Локо» нарисовали граффити в поддержку Семина и сымитировали похороны Мещерякова и Кикнадзе

ВЧЕРА В 17:26
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

16/05/2020 В 16:37
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалФильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА