Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Накануне у отца Хабиба подтвердили коронавирус.
Состояние отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа ухудшилось.
18 мая тренера чемпиона UFC подключили к ИВЛ из-за отека легких, а на следующий день Абдулманап снова впал в кому. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – он не может дышать самостоятельно.
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- Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме, но вышел из нее.
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