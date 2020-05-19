Накануне у отца Хабиба подтвердили коронавирус.

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа ухудшилось.

18 мая тренера чемпиона UFC подключили к ИВЛ из-за отека легких, а на следующий день Абдулманап снова впал в кому. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – он не может дышать самостоятельно.

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Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме, но вышел из нее.

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Смешанные боевые искусства Mash: у отца Хабиба подтвердился коронавирус, его подключили к ИВЛ из-за отека легких 18 ЧАСОВ НАЗАД