Джастин Гэтжи впервые вошел в топ-10.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признан лучшим спортсменом промоушна во всех дивизионах.

Хабиб не выходил в октагон с 7 сентября, но остался на вершине рейтинга от ESPN. На втором месте – чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, третий – экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо, 10 мая боец защитил пояс в легчайшем весе и завершил карьеру.

Смешанные боевые искусства «Мутко против»: Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому 2 ЧАСОВ НАЗАД

Главный бой UFC последнего времени существенно поменял расклады – занимавший шестое место Тони Фергюсон покинул топ, а Джастин Гэтжи впервые вошел в десятку лучших, замкнув ее.

Хабиб – чемпион организации в легком весе. В последнем поединке он защитил титул против Дастина Порье.

ESPN – основной бродкастер ивента.

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства Хабиб призвал земляков оставаться дома, рассказал о здоровье отца и смерти некоторых близких 19 ЧАСОВ НАЗАД