Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Джастин Гэтжи впервые вошел в топ-10.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признан лучшим спортсменом промоушна во всех дивизионах.
Хабиб не выходил в октагон с 7 сентября, но остался на вершине рейтинга от ESPN. На втором месте – чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, третий – экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо, 10 мая боец защитил пояс в легчайшем весе и завершил карьеру.
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Главный бой UFC последнего времени существенно поменял расклады – занимавший шестое место Тони Фергюсон покинул топ, а Джастин Гэтжи впервые вошел в десятку лучших, замкнув ее.
- Хабиб – чемпион организации в легком весе. В последнем поединке он защитил титул против Дастина Порье.
- ESPN – основной бродкастер ивента.
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