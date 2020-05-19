Смешанные боевые искусства

Хабиб – лучший боец UFC всех весовых категорий по версии ESPN

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Джастин Гэтжи впервые вошел в топ-10.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов признан лучшим спортсменом промоушна во всех дивизионах.

Хабиб не выходил в октагон с 7 сентября, но остался на вершине рейтинга от ESPN. На втором месте – чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, третий – экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо, 10 мая боец защитил пояс в легчайшем весе и завершил карьеру.

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Главный бой UFC последнего времени существенно поменял расклады – занимавший шестое место Тони Фергюсон покинул топ, а Джастин Гэтжи впервые вошел в десятку лучших, замкнув ее.

  • Хабиб – чемпион организации в легком весе. В последнем поединке он защитил титул против Дастина Порье.
  • ESPN – основной бродкастер ивента.

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