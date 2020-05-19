Смешанные боевые искусства

Любитель из MMA нокаутировал 69-летнего мастера тайцзи

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Нокаут мастера тайцзи

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
4 минут назад

На что рассчитывал ветеран – загадка.

49-летний боец-любитель MMA за 30 секунд нокаутировал 69-летнего мастера тайцзицюань Ма Баого.

Ранее 69-летний ветеран публично объявил, что способен отправить в нокаут чемпиона UFC Вэйли Чжана, которому всего 30, но полноценного поединка даже против более легкого противника не получилось.

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  • Тайцзицюань – китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу.
  • История единоборства начинается в XVI веке.

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