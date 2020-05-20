Смешанные боевые искусства

Путин пообещал Хабибу, что его отец получит необходимое лечение

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Владимир Путин, Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Хабиб связался с президентом, чтобы помочь отцу.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что чемпион UFC связался с президентом России Владимиром Путиным по поводу здоровья своего отца, знаменитого тренера Абдулманапа, который находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

«Подтверждаю, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, он пообещал, что Абдулманап получит необходимое решение. Послание Хабиба людям во всем мире – оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», – цитирует Абдель-Азиза ESPN.

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  • Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Нурмагомедов-старший вышел из комы, но затем врачи снова ввели тренера в это состояние.

Хабиб призвал земляков оставаться дома, рассказал о здоровье отца и смерти некоторых близких

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