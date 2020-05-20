Смешанные боевые искусства

Глава Fight Nights Global: «В Дагестане Абдулманап лежал 10 дней, и ему толком не оказывали помощь»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 38 минут

Сейчас отец Хабиба проходит лечение в Москве.

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о тяжелом состоянии отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мы общались, когда его болезнь протекала еще в Дагестане. Мы с ним списались. Тогда еще никто не понимал серьезность его болезни. Пожелал ему здоровья. По паре слов друг другу написали, и все. А потом дошла информация, что он в Москве, в клинике, что он в тяжелом состоянии. Когда мы переписывались, тогда еще рисков коронавируса не знали. И уж тем более в Дагестане. Там не были готовы к тому, чтобы противостоять коронавирусу в должной мере.

Смешанные боевые искусства

Уайт: «Хабиб опустошен. Мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой»

15/05/2020 В 17:39

Абдулманап – один из тех, о ком сегодня очень много говорят в контексте дагестанского коронавируса в целом. Это люди, которым не оказали должной медицинской помощи. И это не вина врачей. Я вообще никого конкретно винить не буду, просто скажу, что люди достаточно халатно в целом отнеслись в нашей республике к вирусу. И то, что произошло с Абдулманапом, – некий итог всего. Я знаю, что он десять дней лежал, что ему толком помощь не оказывали.

Почему не оказывали? Может, не понимали, что это Covid. Может, не было нужных препаратов. Почему он заразился? Потому что, наверное, посещал массовые мероприятия. Будь-то свадьбы или похороны. Это наше общее легкомысленное отношение к вирусу в республике. И плохое лечение. Вот предпосылки к тому, что произошло с ним и многими другими, к сожалению», – цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

  • Ранее стало известно, что отец Хабиба пережил инсульт – у него образовался тромб на фоне пневмонии.
  • Президент России Владимир Путин пообещал Хабибу, что его отец получит необходимое лечение.

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства

Макгрегор: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова»

14/05/2020 В 05:20
Смешанные боевые искусства

Путин пообещал Хабибу, что его отец получит необходимое лечение

10 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Путин пообещал Хабибу, что его отец получит необходимое лечение

10 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Любитель из MMA нокаутировал 69-летнего мастера тайцзи

ДЕНЬ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Хабиб – лучший боец UFC всех весовых категорий по версии ESPN

ВЧЕРА В 16:44
Смешанные боевые искусства

«Мутко против»: Абдулманап Нурмагомедов снова впал в кому

ВЧЕРА В 14:22

Тренды

Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

ВЧЕРА В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

18/05/2020 В 10:59
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

17/05/2020 В 21:44
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПутин пообещал Хабибу, что его отец получит необходимое лечение