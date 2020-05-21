Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Наш бой – последнее, о чем сейчас думает Хабиб»

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Здоровье отца намного важнее титульного поединка.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи предположил, когда состоится его бой с чемпионом промоушна в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Думаю, мы подеремся в августе или сентябре. Но даже не буду представлять себя на месте Хабиба: сейчас наш бой – последнее, о чем он думает. Пусть пройдет время, а потом мы все решим.

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С Хабибом я хочу драться больше, чем с Конором Макгрегором – я заслужил этот бой. Сейчас меня интересует только бой с Хабибом, только он имеет смысл», – цитирует 31-летнего Гэтжи Daily Mail.

  • Джастин заработал право биться с Хабибом, победив Тони Фергюсона в бою за временный пояс.
  • Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы, его снова ввели в кому.

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