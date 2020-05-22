Александр Волков
Фото: Getty Images
Россиянин должен был драться против Кертиса Блейдса.
UFC отменил турнир, главным событием которого должен был стать поединок Александра Волкова против Кертиса Блейдса в тяжелом весе.
Ивент должен был пройти в канадском Саскатуне 20 июня, но его отменили из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоушна, следом организация отменила и турнир в американском Остине, который должен был состояться 27 июня.
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