Смешанные боевые искусства

Комментатор UFC Роган продал подкаст Spotify за 100 млн долларов

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Джо Роган

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

Это одна из самых прибыльных сделок в своем роде за всю историю.

Комментатор UFC Джо Роган продал подкаст «The Joe Rogan Experience» Spotify – теперь проект будет выходить эксклюзивно в стриминговом сервисе.

Wall Street Journal оценивает сделку в 100 млн долларов – сфера подкастов вообще не слишком прибыльная, а продажа проекта за такую сумму является одной из лучших сделок в этой области. Как сообщает Джо в инстаграме, подкаст остается бесплатным, просто переезжает на платформу Spotify – с 1 сентября Рогана можно будет услышать только там.

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Подкаст крут тем, что Джо приглашает широкий круг гостей, включая актеров, музыкантов, комиков, политиков и других селебрити. У шоу огромная аудитория – в прошлом году подкаст в среднем скачивали 190 миллионов раз в месяц. Вы можете знать шоу по фотографии накуренного Илона Маска – после того выпуска акции Tesla упали на 9%.

  • Именно Роган комментировал бой Фергюсона и Гэтжи на недавнем ивенте UFC.
  • Он работает в организации с 1997 года.

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