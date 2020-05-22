Андрей Орловский
Фото: Instagram
С такой базукой можно уничтожить любой COVID-19.
Белорусский боец UFC Андрей Орловский выложил видео, где он на одной из улиц США испытал, как работает огнемет.
«Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19. Кстати, это отличное устройство для сохранения социального дистанцирования», – подписал Орловский ролик.
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- 41-летний Орловский одержал 29 побед в MMA при 19 поражениях.
- В последнем на данный момент поединке белорусский спортсмен единогласным решением судей победил Филипе Линса на турнире UFC Fight Night 171.
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