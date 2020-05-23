Смешанные боевые искусства

Уайт рассказал, когда запустит «Бойцовский остров»

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Глава UFC настолько загорелся новым проектом, что буквально будет жить в нем.

Глава UFC Дэйна Уайт поделился ближайшими планами промоушна.

«Люди очень заинтригованы «Бойцовским островом», и я рад этому. Прямо сейчас мы рассчитываем на июнь, сделаем три или четыре ивента в этом месяце. И я проведу на острове месяц. Я, наверное, буду там и весь июль», – цитирует Уайта MMAJunkie.

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  • «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC. 18 апреля Уайт хотел провести там бой Хабиба и Тони Фергюсона.
  • Уайт держит его местоположение в секрете.

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