Дэйна Уайт
Фото: Getty Images
Глава UFC настолько загорелся новым проектом, что буквально будет жить в нем.
Глава UFC Дэйна Уайт поделился ближайшими планами промоушна.
«Люди очень заинтригованы «Бойцовским островом», и я рад этому. Прямо сейчас мы рассчитываем на июнь, сделаем три или четыре ивента в этом месяце. И я проведу на острове месяц. Я, наверное, буду там и весь июль», – цитирует Уайта MMAJunkie.
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- «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC. 18 апреля Уайт хотел провести там бой Хабиба и Тони Фергюсона.
- Уайт держит его местоположение в секрете.
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