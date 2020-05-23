Александр Шлеменко
Фото: Getty Images
Главное – не призывать никого сжигать 5G-вышки.
Боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал выход новой программы «Бесогон-ТВ» Никиты Михалкова.
«Хочу порекомендовать отличный фильм Никиты Михалкова «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Также от себя лично хочу поблагодарить Никиту за такие прекрасные сюжеты, которые заставляют задуматься. Как он в своих сюжетах говорит: «Важно хоть иногда думать».
Так вот – отличный фильм вышел из последних, всем советую посмотреть», – сказал Шлеменко в сторис инстаграма.
- В мае 2020 года Никита Михалков обвинил телеканал «Россия 24» в цензуре из-за отказа ставить третий повтор его передачи «Бесогон-ТВ», посвященной обвинениям Билла Гейтса в чипировании населения.
- Фильм «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» касается реакции общества на предыдущий выпуск «Бесогона», а также высказываний известного телеведущего Владимира Познера.
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