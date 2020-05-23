Ой.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев дал оценку словам казахстанского бойца смешанного стиля Куата Хамитова.

Файтер 17 мая оставил комментарий под постом в инстаграме, где дипломаты поддерживали ЛГБТ-движение в Казахстане, со словами «Эти люди хуже собак». Хамитова осудила блогер и ЛГБТ-активистка Нурбиби Нуркадилова, после чего ей стали поступать угрозы.

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«Куат сказал вслух то, о чем большинство из нас думает, – заявил Гаджиев. – Насколько я знаю, в Казахстане встал такой вопрос не из-за существования геев или лесбиянок, а потому что на территории Казахстана, в американском посольстве, публично праздновали какой-то день, посвященный им.

Отсюда всплеск негатива со стороны таких, как Куат. Для меня тоже празднования нетрадиционных увлечений – абсолютно не норма.

Мне нет дела до этих людей, поэтому комментировать нетрадиционные сексуальные ориентации я не буду, а Куата поддержу в его убеждениях. Но при этом надеюсь, что это не закончится никакими физическими воздействиями, тем более изнасилованием этой девушки», – сказал Гаджиев в интервью Sports.ru.

Хамитов занимает седьмую позицию в рейтинге лучших бойцов Fight Nights Global в легком весе.

Летом 2017 года в Казахстане Конституционный суд признал несоответствующим Конституции законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к которой, в частности, относится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

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