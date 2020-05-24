Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Ирландец не включил Нурмагомедова в рейтинг лучших бойцов MMA.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дерзейше прокомментировал рейтинг лучших бойцов MMA от Конора Макгрегора, куда ирландец включил себя, но не включил россиянина.
«Ты проигрывал в полулегком весе, легком и полусреднем. Ты никогда не защищал титул UFC или Cage Warriors. Ты сдавался чаще, чем Сен-Пьер, Силва или Джонс. Ты величайший боец UFC в истории твиттера», – написал 31-летний Хабиб.
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Макгрегор назвал себя вторым лучшим бойцом после Андерсона Силвы. «У меня много нокаутов, выступления в трех категориях, титул в двух из них. Я – номер два. Но я все еще выступаю, так что очень легко обеспечу первое место к концу карьеры», – написал он.
- Следующими в списке Конор назвал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса.
- Нурмагомедов и Макгрегор дрались в октябре 2018 года, Хабиб победил в четвертом раунде удушающим приемом.
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