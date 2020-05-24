Александр Волков перед ивентом в Москве
Фото: Getty Images
Поединок состоится, но Александр пока не знает, когда и где.
Российский боец UFC Александр Волков заявил, что его бой против Кертиса Блейдса, запланированный на 20 июня, перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
«Мой поединок 20 июня в Канаде перенесен. Пока не знаю, на какой срок и в какое место, но я продолжаю готовиться и оставаться в форме! Как будут новости, обязательно вам сообщу!», – написал 31-летний Волков.
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- Также UFC отменил турнир 27 июня.
- В ближайшие месяцы глава UFC Дэйна Уайт планирует запустить бойцовский остров, на котором COVID-19 не помешает проводить соревнования.
- Статистика Волкова – 31-7.
UFC отменил ивент, в главном бою которого должен был драться Волков
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