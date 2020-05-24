Смешанные боевые искусства

Диас и Джонс вслед за Хабибом высмеяли слова Конора о лучшем бойце в истории

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Конор Макгрегор, Нэйт Диас

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Макгрегор выступил в своем стиле и разжег войну в твиттере.

Нэйт Диас и Джон Джонс ответили на твит Конора Макгрегора о том, что он – один из двух лучших бойцов в истории.

Макгрегор заявил, что он как минимум второй, если не делит первое место с Андерсоном Силвой. На 3-4 места он отправил Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса. Хабиб уже отреагировал, назвав ирландца лучшим бойцом в истории твиттера – подтянулись и другие оппоненты.

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Джон Джонс занимает первое место в рейтинге UFC среди всех дивизионов и не оценил топ Конора. Он предложил ирландцу хотя бы раз защитить титул и предоставил выбор лучшего болельщикам.

В тред ворвался и Нэйт Диас – боец дважды дрался с Макгрегором и один раз победил. «Не забывайте, я сделал это лучше и быстрее, чем кто-либо другой на земле, и поколотил его быстрее, чем Мэйуэзер, так что к черту все ваши рейтинги – вы узнаете лучшего, когда меня встретите», – написал боец в твиттере.

  • Нурмагомедов и Макгрегор дрались в октябре 2018 года, Хабиб победил в четвертом раунде удушающим приемом.
  • Статистика Джонса – 26-1. Конора – 22-4.

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