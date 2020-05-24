Брайан Карауэй
Фото: Getty Images
Из-за коронавируса цены в похоронном бизнесе взлетели.
Боец MMA Брайан Карауэй запустил краудфандинг, чтобы собрать денег на похороны матери.
Спортсмен находится в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса – похоронные бюро переполнены, и цены растут. Брайан хочет собрать 12 тыс долларов. «Моя мама скончалась, и похоронные бюро жестоки. Я понятия не имел, насколько это дорого. Мама значила для меня все, она была самым сильным человеком, которого я знал. У нее золотое сердце, и она видела только хорошее в людях. Я полностью опустошен и едва могу справиться с этим.
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Я ненавижу публиковать подобное и ненавижу просить о помощи, но, если вы можете пожертвовать или распространить новость, это будет многое значить для меня. Спасибо всем, я вас люблю. P.S. Я продаю почти все, чтобы заплатить, но похоронное бюро требует деньги сейчас. Еще я несу ответственность за отца-инвалида и племянника с ограниченными возможностями», – написал Карауэй в инстаграме.
- Брайан провел 10 боев в UFC.
- 35-летний спортсмен не выходил в октагон с июля прошлого года.
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