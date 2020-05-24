Из-за коронавируса цены в похоронном бизнесе взлетели.

Боец MMA Брайан Карауэй запустил краудфандинг, чтобы собрать денег на похороны матери.

Спортсмен находится в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса – похоронные бюро переполнены, и цены растут. Брайан хочет собрать 12 тыс долларов. «Моя мама скончалась, и похоронные бюро жестоки. Я понятия не имел, насколько это дорого. Мама значила для меня все, она была самым сильным человеком, которого я знал. У нее золотое сердце, и она видела только хорошее в людях. Я полностью опустошен и едва могу справиться с этим.

Смешанные боевые искусства Диас и Джонс вслед за Хабибом высмеяли слова Конора о лучшем бойце в истории 3 ЧАСОВ НАЗАД

Я ненавижу публиковать подобное и ненавижу просить о помощи, но, если вы можете пожертвовать или распространить новость, это будет многое значить для меня. Спасибо всем, я вас люблю. P.S. Я продаю почти все, чтобы заплатить, но похоронное бюро требует деньги сейчас. Еще я несу ответственность за отца-инвалида и племянника с ограниченными возможностями», – написал Карауэй в инстаграме.

Брайан провел 10 боев в UFC.

35-летний спортсмен не выходил в октагон с июля прошлого года.

Фильм «Никогда не сдавайся» опередил время. Это великое кино про ММА

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства Орловский нашел идеальное устройство для социального дистанцирования, использовав на улице огнемет ВЧЕРА В 21:14