Состояние тренера не улучшается.

Ученик Абдулманапа Нурмагомедова Тагир Уланбеков рассказал, как себя чувствует тренер Хабиба.

«Могу сказать только то, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством и дальше пахали», – цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».

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На днях Уланбеков подписал контракт с UFC.

Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

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