Тагир Уланбеков
Фото: Getty Images
Состояние тренера не улучшается.
Ученик Абдулманапа Нурмагомедова Тагир Уланбеков рассказал, как себя чувствует тренер Хабиба.
«Могу сказать только то, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством и дальше пахали», – цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».
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- На днях Уланбеков подписал контракт с UFC.
- Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
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