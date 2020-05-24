Смешанные боевые искусства

Ученик Абдулманапа Нурмагомедова сообщил о состоянии его здоровья

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Тагир Уланбеков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Состояние тренера не улучшается.

Ученик Абдулманапа Нурмагомедова Тагир Уланбеков рассказал, как себя чувствует тренер Хабиба.

«Могу сказать только то, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел, и чтобы мы под его руководством и дальше пахали», – цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».

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  • На днях Уланбеков подписал контракт с UFC.
  • Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

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