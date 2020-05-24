Перри считает, что коучи советую всякую чушь.

Боец UFC Майк Перри рассказал, что тренер ему не нужен, а в углу теперь будет только его девушка.

«В углу будет моя подруга, только она. Если нет, то она и ее подруга. Я сейчас не слушаю тренеров. Тренеры советуют вещи, которые они сами никогда не сделают. Они советуют одно, когда на деле все совершенно по-другому. Мне нужен парень вроде меня, чтобы держать перчатки. Я бы хотел держать их сам, если честно. Могу показать людям пару техник или что-то еще, и я готов бороться за свою жизнь. Никто не отнимет это у меня.

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Все, что мне нужно от команды – передать бутылку воды. Вытри мою голову и положи лед на шею, когда мне станет жарко между раундами. Вероятно, все не займет больше пяти минут, но, если это произойдет – все, что мне нужно, это бутылка воды. Мне нужно попить, положить лед на шею – мне не нужен совет. Я чувствую, что никогда не получал советов. Они даже не знают, что, *** [блин], сказать, потому что они не выйдут в октагон и не сделают то, о чем, ***, они говорят. Я действительно не знаю, ***** [зачем] нужен тренер. Это не имеет большого значения», – цитирует бойца MMAJunkie.

Статистика 28-летнего бойца – 15-7.

Он проиграл пять из семи последних поединков.

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