Если канадец вернется в октагон, то только ради великого боя.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пер заявил, что вернулся бы в смешанные единоборства ради боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы смог снова стать чемпионом, если бы решил опять драться. Но есть только один способ это узнать. Если я вернусь, это должно быть что-то особенное – бой против парня, который кажется непобедимым, которого никто не может одолеть. Возможно, бой с Хабибом Нурмагомедовым – у него почти аура непобедимости.

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Бой с ним – возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать поединок, Хабиб тоже хотел этого. Мы старались, но этого не желали в UFC. У них на Хабиба были другие планы», – цитирует 39-летнего Сен-Пьера Sport Bible.

Канадец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Сен-Пьер брал пояс UFC в среднем и полусреднем весе.

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