Джамбулат Балиев
Фото: Other Agency
На Джамбулата Балиева заведено уголовное дело по трем статьям.
Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев оказался в числе участников перестрелки, которая произошла в Москве 4 мая.
«РЕН-ТВ» опубликовал фамилии девяти человек, которых задержали по подозрению в причастности к вооруженной разборке. Среди них – боец MMA и мастер спорта Джамбулат Балиев, выступающий в полусреднем весе. Против арестованных возбудили уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
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- Перестрелка началась во дворе жилого комплекса, затем участники конфликта перебрались на машинах на пустырь.
- Когда приехала полиция, стрелки скрылись на четырех автомобилях, один из них остановили.
(Фото: страница Балиева ВКонтате)
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