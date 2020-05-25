На Джамбулата Балиева заведено уголовное дело по трем статьям.

Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев оказался в числе участников перестрелки, которая произошла в Москве 4 мая.

«РЕН-ТВ» опубликовал фамилии девяти человек, которых задержали по подозрению в причастности к вооруженной разборке. Среди них – боец MMA и мастер спорта Джамбулат Балиев, выступающий в полусреднем весе. Против арестованных возбудили уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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Перестрелка началась во дворе жилого комплекса, затем участники конфликта перебрались на машинах на пустырь.

Когда приехала полиция, стрелки скрылись на четырех автомобилях, один из них остановили.

(Фото: страница Балиева ВКонтате)

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