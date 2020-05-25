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Mash: Хабиб отказался проходить тест на коронавирус

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Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Боец попросил медицинских работников сосредоточиться на его отце.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус.

Отец бойца, знаменитый тренер Абдулманап находится в одной из московских больниц с подтвержденным заражением COVID-19. У находящегося в коме Нурмагомедова-старшего прогрессирует сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Как сообщает телеграм-канал Mash, сам Хабиб отказался от обследования и теста на коронавирус – он попросил сосредоточиться на здоровье отца.

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  • Ранее 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
  • Отец Хабиба пережил инсульт – у него образовался тромб на фоне пневмонии.

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