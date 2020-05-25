Хабиб Нурмагомедов, Абель Трухильо
Фото: Getty Images
Достижение не могут побить уже 7 лет.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил бой семилетней давности против Абеля Трухильо.
«В этом бою, который прошел ровно 7 лет назад, я установил рекорд UFC по тейкдаунам в одном бою. Я за месяц до боя повредил боковые связки колена и в бою не мог забирать спину соперника. Решение было простым – просто хватаешь и бросаешь в течение 15 минут боя без остановки. Если есть желание – решение всегда найдется», – написал россиянин в инстаграме.
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- Бой против Трухильо в 2013 году Нурмагомедов выиграл единогласным судейским решением – он провел 21 тейкдаун.
- Хабиб – чемпион организации в легком весе. В последнем поединке он защитил титул против Дастина Порье.
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