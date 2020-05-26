2 часов назад | Обновлено 2 часов назад

Заслуженный тренер России Владимир Осия нажил проблемы с законом.

Владимир Осия, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства.

Информация появилась в распоряжении Sports.ru. Осия – заслуженный тренер России по MMA, судья международной категории.

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Его самый известный ученик – 33-летний Исмаилов, выступавший в промоушнах M-1 Global и Fight Nights Global, а сейчас имеющий контракт с ACA. Осия был тренером Магомеда по боевому самбо и привел его к победе в чемпионате России 2011 года.

Статистика Исмаилова в MMA – 16 побед, два поражения и одна ничья.

На 24 июня у Магомеда запланирован бой против Александра Емельяненко.

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