Алексей Олейник
Фото: Getty Images
Ради такого поединка Алексею пришлось бы изменить систему подготовки.
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что руководство UFC обратилось к нему с просьбой в ближайшие сроки провести поединок с соперником из топ-5, но он потребовал двойную зарплату.
«Мне предложили бой на июнь, через 20 дней. Я сказал, если вы дадите две мои зарплаты, я буду драться, если не дадите – не буду. Я сейчас не готовился. Мне предлагают достаточно крутой бой. Не буду говорить имя, но человек в пятерке UFC. Если вы хотите, чтобы я попал в чуть более сложные условия, то заплатите мне чуть больше денег.
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Мне сказали, что пока не готовы. Тогда я сказал, что буду спокойно готовиться, чтобы провести бой через два-три месяца. Я попросил бой на август-сентябрь. Я думаю, что его получу. Я надеюсь, что его получу. Кто это будет, я не знаю: из пятерки, из десятки или из топ-15», – сказал 42-летний Олейник в интервью ютьюб-каналу Fight Nights Global.
- Чемпион UFC в тяжелом весе – Стипе Миочич, в топ-5 входят Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну, Кертис Блейдс, Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос.
- В последнем бою Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума.
- Статистика Алексея – 59-13-1.
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