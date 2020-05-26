Ради такого поединка Алексею пришлось бы изменить систему подготовки.

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, что руководство UFC обратилось к нему с просьбой в ближайшие сроки провести поединок с соперником из топ-5, но он потребовал двойную зарплату.

«Мне предложили бой на июнь, через 20 дней. Я сказал, если вы дадите две мои зарплаты, я буду драться, если не дадите – не буду. Я сейчас не готовился. Мне предлагают достаточно крутой бой. Не буду говорить имя, но человек в пятерке UFC. Если вы хотите, чтобы я попал в чуть более сложные условия, то заплатите мне чуть больше денег.

Смешанные боевые искусства Олейник победил Вердума решением судей и повторил рекорд Шлеменко 10/05/2020 В 04:55

Мне сказали, что пока не готовы. Тогда я сказал, что буду спокойно готовиться, чтобы провести бой через два-три месяца. Я попросил бой на август-сентябрь. Я думаю, что его получу. Я надеюсь, что его получу. Кто это будет, я не знаю: из пятерки, из десятки или из топ-15», – сказал 42-летний Олейник в интервью ютьюб-каналу Fight Nights Global.

Чемпион UFC в тяжелом весе – Стипе Миочич, в топ-5 входят Даниэль Кормье, Фрэнсис Нганну, Кертис Блейдс, Деррик Льюис и Джуниор дос Сантос.

В последнем бою Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума.

Статистика Алексея – 59-13-1.

Олейник – мой любимый боец UFC. Проблемы с деньгами делают его несгибаемым

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства У Запашного обманом выманили 50 тысяч рублей. Мошенник представился бойцом UFC Олейником 15/04/2020 В 11:36