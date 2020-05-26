Обвинение становится все серьезней.

Стали известны подробности ареста Владимира Осия – тренера бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

25 мая Eurosport сообщал, что Осия был задержан по подозрению в организации убийства. Вместе с тренером Исмаилова были арестованы еще четыре человека.

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При обыске по местам проживания подозреваемых были найдены пистолет с глушителем и патроны. Как сообщает телеграм-канал «112», у Осия полиция обнаружила белый порошок массой 1,842 кг, оказавшийся кокаином.

«Вещество обнаружил около подъезда сотрудник ЧОПа при обходе территории. Осия успел выкинуть его в окно, но не тут-то было. Теперь следователи возбудили еще и 228 статью – хранение наркотиков в особо крупном размере», – сообщил источник.

Статистика Исмаилова в MMA – 16 побед, два поражения и одна ничья.

На 24 июня у Магомеда запланирован бой против Александра Емельяненко.

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