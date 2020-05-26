Смешанные боевые искусства

Американский боец сравнил UFC с Bellator и пришел к выводу, который не понравится Дэйне Уайту

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Майлс Джури

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Бойцы, находящиеся на контракте с Bellator, чувствуют себя более спокойными и расслабленными.

Американский боец смешанных единоборств Майлс Джури сравнил промоушны UFC и Bellator.

«Люди из UFC помешаны на контроле. Им нравится контролировать абсолютно все: какую одежду ты надеваешь, как ведешь себя на публике. Если вы скажете что-то не то, то это вырежут. В целом они просто обожают контроль.

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В Bellator все намного более расслаблены. Там бойцу позволяют стать частью промоушна, но оставаться собой. Они просто хотят, чтобы ты вышел в октагон и хорошо дрался. В Bellator нет всего того сумасшествия, что есть в UFC. И, черт подери, мне это нравится, потому что я боец», – цитирует Джури MMA Junkie.

  • В 2012-2019 гг. Джури провел 14 боев в UFC, одержав 9 побед и потерпев 5 поражений.
  • В сентябре прошлого года Джури дебютировал в Bellator с поражения от Бенсона Хендерсона. В феврале 2020-го Майлс победил Брэндона Гирца на турнире Bellator 239.

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