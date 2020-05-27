Смешанные боевые искусства

У бойца ММА из Сингапура русская жена. Ради нее и сына он крошит лица в ONE Championship

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Кристина Леонтьева, жена бойца ММА Амира Хана

Фото: Eurosport

Автор:Евгений Коростелев
17 минут назад
@pilot938

Милая супружеская пара.

В Сингапуре проживает необычная семья: глава семейства – боец ММА, представляющий организацию ONE Championship, Амир Хан (не путать с британским боксером). Его супруга – русская девушка Кристина Леонтьева.

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У пары есть сын по имени Леонель. Кристина счастлива – она активно ведет инстаграм, рассказывая о подвигах любимых мужчин и показывая себя. Посмотрите и вы!

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