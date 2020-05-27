Эти дамы замечательны не только благодаря спортивным достижениям.

Девушки-бойцы UFC – не только профессиональные спортсменки, но и медийные личности, которым постоянно нужно прокачивать популярность. Один из способов легко и быстро попасть в новостные сводки – увеличить грудь. Мы нашли как минимум пять спортсменок из UFC, решившихся на такой шаг.

Пейдж Ванзант

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Одна из самых горячих девушек UFC частенько постит в инстаграме сверхоткровенные фото (примеры: раз, два). А еще Пейдж несколько лет назад вставила силиконовую грудь, о чем не постеснялась признаться в разговоре с TMZ: «Да, я действительно сделала грудь. Я девушка и я всегда хотела свои сиськи. Но они так и не появились, поэтому я их купила».

Рейчел Остович

Еще одна яркая девушка из UFC, которая не выходила в октагон с января прошлого года: тогда на турнире UFC Fight Night 143 Остович проиграла как раз Ванзант. В 2017 году Рэйчел впервые появилась на публике с новой силиконовой грудью и сразу приобрела дополнительную популярность среди мужчин, которые следят за промоушном.

Поединок Ванзант и Остович совершенно точно стал одним из самых сексуальных в истории UFC.

Перл Гонсалес

Американка провела два поединка в UFC в 2017 году, потерпела два поражения и перешла в более скромный Invicta FC. Тем не менее, ее имя отпечаталось в памяти болельщиков: перед дебютным боем в промоушне Дэйны Уайта Гонсалес успешно сделала вес, а потом узнала, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может не допустить ее к поединку из-за имплантов в груди.

Перл все же допустили до боя, но ее настрой перед схваткой был изрядно испорчен:

Эта ситуация подсознательно отвлекла меня от поставленной задачи. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но это заставило меня беспокоиться и переживать. Я не должна была плакать там и эмоционально кричать, что не могу драться. «Я не могу драться, у меня импланты в груди», – я говорила все это на глазах у других людей.

Йоанна Енджейчик

Полячка – одна из наиболее заметных девушек UFC, уехавшая с последнего поединка с жутчайшей гематомой. Как и многие девушки-бойцы, Енджейчик проапгрейдила грудь до солидного размера. Китаянка Вэйли Чжан перед их поединком опасалась, что Йоанна из-за больших имплантов не сделает вес.

Бек Роулингс

Девушка из Австралии, чья карьера в UFC закончилась поражением на турнире, где бились Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта. Роулингс никогда не отрицала, что вставила грудь – в 2016-м она сама сообщила об этом подписчикам: «Довольна проделанной работой в Мексике. Выглядит естественно, но все же это кардинальное изменение».

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