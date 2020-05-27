Смешанные боевые искусства

Чемпион UFC Джонс выступил с гневной тирадой по поводу убийства темнокожего парня полицией США

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Джон Джонс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Боец заявил, что не пожелал бы такой смерти даже врагу.

Боец UFC Джон Джонс отреагировал на громкий инцидент, произошедший в Миннеаполисе 25 мая. Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Затем мужчина потерял сознание; скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

«Я бы не пожелал смерти, выпавшей на долю Флойда, даже злейшему врагу. Этот офицер оказал достаточно давления, чтобы продержать его в течение почти шести минут в удушении. Могу честно сказать, что за все годы в единоборствах я не испытывал подобных пыток.

Смешанные боевые искусства

Среди участников перестрелки в Москве оказался боец MMA – он арестован

25/05/2020 В 12:28

Когда человек лежит в наручниках и кричит, что не может дышать, ты должен отлипнуть на хрен от его груди или шеи. Если ты не можешь удержать мужчину в наручниках, который к тому же сбит с ног, значит ты, киска, не достоин носить полицейский значок.

То, через что прошел Флойд, – это хуже, чем утонуть. В один момент он начал звать на помощь свою мать. Офицер повел себя отвратительно. Любой другой офицер, любой другой человек – темнокожий, белый или азиат – должен чувствовать злость. Нам нужно справедливость», – написал Джонс в твиттере, сопроводив посты хэштегами #убийство и #пытки.

  • Джонс – действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.
  • За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула.

«Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства

Помнишь Гойла из «Гарри Поттера»? Актер занялся MMA, чтобы не повторить путь севшего в тюрьму Крэбба

27/04/2020 В 08:10
Смешанные боевые искусства

«Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

«Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь

4 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

У бойца ММА из Сингапура русская жена. Ради нее и сына он крошит лица в ONE Championship

10 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Американский боец сравнил UFC с Bellator и пришел к выводу, который не понравится Дэйне Уайту

ВЧЕРА В 16:54
Смешанные боевые искусства

У задержанного по подозрению в организации убийства тренера Исмаилова обнаружили почти 2 кг кокаина

ВЧЕРА В 16:08

Тренды

Play Icon
Теннис

Самое странное празднование в карьере Сафина

ЧАС НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

9 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

16 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

ВЧЕРА В 06:44
Чемпионат Италии

Sky Italia: Златан получил тяжелую травму на тренировке, его карьера под угрозой

25/05/2020 В 16:59
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь
Следующий материалКаякер потерялся в море и утонул, засняв последние минуты жизни на видео