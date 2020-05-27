Боец заявил, что не пожелал бы такой смерти даже врагу.

Боец UFC Джон Джонс отреагировал на громкий инцидент, произошедший в Миннеаполисе 25 мая. Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Затем мужчина потерял сознание; скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

«Я бы не пожелал смерти, выпавшей на долю Флойда, даже злейшему врагу. Этот офицер оказал достаточно давления, чтобы продержать его в течение почти шести минут в удушении. Могу честно сказать, что за все годы в единоборствах я не испытывал подобных пыток.

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Когда человек лежит в наручниках и кричит, что не может дышать, ты должен отлипнуть на хрен от его груди или шеи. Если ты не можешь удержать мужчину в наручниках, который к тому же сбит с ног, значит ты, киска, не достоин носить полицейский значок.

То, через что прошел Флойд, – это хуже, чем утонуть. В один момент он начал звать на помощь свою мать. Офицер повел себя отвратительно. Любой другой офицер, любой другой человек – темнокожий, белый или азиат – должен чувствовать злость. Нам нужно справедливость», – написал Джонс в твиттере, сопроводив посты хэштегами #убийство и #пытки.

Джонс – действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.

За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула.

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