Смешанные боевые искусства

Уайт назвал соперника Яна по титульному бою в легчайшем весе

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

У промоушна может появиться второй русский чемпион.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал соперника Петра Яна в поединке за пояс промоушна в легчайшем весе.

В ночь на 10 мая Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза, защитил титул чемпиона легчайшего дивизиона и объявил о завершении карьеры. Изначально Сехудо должен был драться с Жозе Альдо, но он снялся с боя. Теперь у бразильца будет еще один шанс на поединок за пояс – против россиянина Петра Яна.

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«Сехудо закончил. Сейчас мы обсуждаем бой Петра Яна против Жозе Альдо за вакантный титул. У нас пока нет даты или места», – сказал Дэйна ESPN.

  • Ян может привести в Россию второй пояс промоушна. Первый – у Хабиба Нурмагомедова.
  • Статистика 27-летнего Яна – 16-1.

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