Петр Ян
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У промоушна может появиться второй русский чемпион.
Глава UFC Дэйна Уайт назвал соперника Петра Яна в поединке за пояс промоушна в легчайшем весе.
В ночь на 10 мая Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза, защитил титул чемпиона легчайшего дивизиона и объявил о завершении карьеры. Изначально Сехудо должен был драться с Жозе Альдо, но он снялся с боя. Теперь у бразильца будет еще один шанс на поединок за пояс – против россиянина Петра Яна.
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«Сехудо закончил. Сейчас мы обсуждаем бой Петра Яна против Жозе Альдо за вакантный титул. У нас пока нет даты или места», – сказал Дэйна ESPN.
- Ян может привести в Россию второй пояс промоушна. Первый – у Хабиба Нурмагомедова.
- Статистика 27-летнего Яна – 16-1.
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