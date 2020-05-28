Джастину нужен титульный поединок.

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи заявил, что не собирается драться с Конором Макгрегором до Хабиба Нурмагомедова – хотя мог бы.

«Я мог бы драться с Конором прямо сейчас, если бы захотел. Все скажут, что я лгу и что я бы принял его вызов. Но я не такой боец. У меня есть возможность сделать что-то непревзойденное в истории нашего спорта. Согласиться на бой с Тони, несмотря на обстоятельства, побить его, побить Хабиба, затем побить Конора – это легендарно», – рассказал Джастин в интервью Джо Рогану.

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Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в поединке за временный пояс UFC в легком весе – изначально Тони должен был драться с Нурмагомедовым.

Скорее всего, Джастин подерется с Хабибом осенью.

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