Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Ирландец пока не заслужил поединок за пояс.
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор не получит право драться за пояс чемпиона промоушна в полусреднем весе с Камару Усманом.
«Послушай, следующий титульный бой Усман проведет с одним из этих парней. Это будет Колби [Ковингтон], [Хорхе] Масвидаль, [Леон] Эдвардс. Один из этих парней, это будет не Конор Макгрегор», – сказал Уайт ESPN.
Смешанные боевые искусства
Гэтжи: «Мог бы подраться с Конором прямо сейчас, но я хочу Хабиба»
5 ЧАСОВ НАЗАД
- Последний бой Конор провел как раз в полусреднем весе – против Дональда Серроне.
- Ирландцу хватило 40 секунд для победы.
«Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Смешанные боевые искусства
Уайт назвал соперника Яна по титульному бою в легчайшем весе
6 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Гэтжи: «Мог бы подраться с Конором прямо сейчас, но я хочу Хабиба»
5 ЧАСОВ НАЗАД
По теме