Ирландец пока не заслужил поединок за пояс.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор не получит право драться за пояс чемпиона промоушна в полусреднем весе с Камару Усманом.

«Послушай, следующий титульный бой Усман проведет с одним из этих парней. Это будет Колби [Ковингтон], [Хорхе] Масвидаль, [Леон] Эдвардс. Один из этих парней, это будет не Конор Макгрегор», – сказал Уайт ESPN.

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Последний бой Конор провел как раз в полусреднем весе – против Дональда Серроне.

Ирландцу хватило 40 секунд для победы.

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