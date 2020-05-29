Помните, Конор ударил старика? Теперь он хочет избить пенсионера – легенду UFC

Макгрегору снова скучно.

В январе Конор отлупил Дональда Серроне и полноценно вернулся в игру. Дэйна Уайт продумал для Мака идеальный сценарий: сначала ирландец должен был побить Гэтжи, а потом порубиться за пояс с победителем пары Хабиб – Тони. Вместо этого планета погрязла в пандемии, бой Орла снова отменился, и Фергюсону достался Хайлайт. Гэтжи внезапно грохнул Эль Кукуя, катапультировался в титульник против Нурмагомедова и разрушил Конору все расклады.

По логике Макгрегор должен выйти против Фергюсона, но тот пока лечится и не спешит с возвращением. Махач с Усманом тоже сорвался: они с Ноториусом давно презирают друг друга (Камару даже зевнул после нокаута Ковбоя), но Дэйна Уайт уже объявил, что не сведет их в клетке. Причина очень простая – по мнению босса промоушна, сейчас Усману надо защищать пояс, а не устраивать шоу со всякими ирландцами.

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Но тут на помощь Макгрегору пришел его твиттер. Обычно Конор заявляется туда после пары стаканов вискаря, люто хейтит Хабиба и оперативно удаляет жесткие посты, но тут он выдал нечто конструктивное – рейтинг самых крутых бойцов в истории ММА. Там Ноториус поставил себя лишь на второе место – на первом закрепился Андерсон Сильва.

Андерсон Сильва в 2019 году Фото: Getty Images

Первая реакция на тред была предсказуемой: Хабиб и Нэйт Диас припомнили Конору, как он стучал в боях с ними. Но затем в игру включился сам сам Сильва. Андерсон выписал Макгрегору респект («Восхищаюсь этим спортсменом!») и внезапно вызвал на бой в категории до 80 килограммов. Конор тут же принял оффер – теперь надо ждать реакцию UFC. Вообще, Дэйна Уайт советует Макгрегору сидеть спокойно и ждать, когда подерутся Хабиб и Гэтжи, но ради боя с Сильвой промоушн может сделать исключение.

Во-первых, это красиво. Конор предельно актуален в новой эпохе, а Паук был суперзвездой в нулевых – их махач гарантированно станет востребованным и легендарным. К тому же Дэйна обожает обоих: у Макгрегора с запасом лучшие условия в UFC, а Сильву Дэйна называл величайшим бойцом всех времен. Это похоже на правду: Паук никому не уступал целых шесть лет, провел 10 успешных защит титула, забрал кучу бонусов за зрелищность и творил в клетке настоящую магию. Даже те, кто не интересуется ММА и понятия не имеют, кто такой Сильва, видели его эпичный фронткик в челюсть – бум, и соперник уничтожен. Страшно представить, какое шоу способны выдать пластичные и артистичные Конор и Андерсон.

Во-вторых, у Сильвы случился болезненный выход на пенсию – это надо исправлять. В 2013-м он уступил впервые за семь лет, потом сломал ногу, затем попался на допинге и капитально испачкал рекорд. Последние восемь боев Андерсона прошли просто чудовищно: 1 победа, 1 срыв, 6 поражений – настоящий ужас. Выход против Конора позволит бразильцу триумфально и громко завязать со спортом вне зависимости от результата. Ничего ярче в жизни 45-летнего экс-чемпиона уже не случится – Дэйна Уайт понимает, что своей карьерой Сильва заслужил бой против главной звезды UFC.

В-третьих, Конор – фаворит, но только благодаря возрасту. Ирландцу придется пробивать очередную весовую категорию – ту самую, где царил Сильва. Андерсону будет проще: от него уже никто ничего не ждет, зато в арсенале по-прежнему есть паучьи рефлексы, неожиданные удары и мнимое пижонство, которое моментально мутирует в тотальную собранность. Несмотря на грустную серию, Сильва далеко не старик. Он явно захочет напоследок удивить весь мир – в этом бою будет интрига.

В-четвертых, очень важно, что Конор старательно исправляет репутацию подонка. Он заваливал комплиментами Ковбоя и обнимался с его бабушкой, а теперь готов биться с мужиком, которого поставил на ступень выше себя. В дуэли с Пауком не будет трештока: Макгрегор опять проявит себя адекватным парнем и будет предельно учтив на пресс-конференции – это сыграет ему в плюс.

В-пятых, никто ничем не рискует. Конор попытается победить уже в четвертой весовой категории (мегачеллендж), но, если не получится, примет поражение так же смиренно, как и против Флойда Мэйуэзера. Сильва постарается достойно провести последние раунды в карьере, но и проигрывать не так страшно: оппонент правда силен, а статистику самого Паука уже тяжело радикально испортить. Учитывая, что и Конор, и Андерсон сейчас ничем не заняты, их встречу можно спродюсировать за считанные недели.

Не так давно Макгрегор уже бил старика, но не в откагоне, а в дублинском баре. Справиться с Пауком будет гораздо тяжелее: Сильва чуть помоложе и помощнее прошлогодней жертвы Ноториуса. И он тоже вряд ли захочет отведать виски от Конора – по крайней мере, до боя.

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