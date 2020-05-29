В главном промоушне планеты назревает скандал.

Лучший боец UFC вне весовых категорий Джон Джонс заявил, что Дэйна Уайт солгал насчет его запросов по контракту.

Ранее Уайт объяснил нереальность боя Джонса, чемпиона полутяжелого дивизиона, против тяжеловеса Фрэнсиса Нганну финансовыми запросами Джонса: «Одно дело, если ты говоришь: «Да, слушай, я хочу немного больше денег». Сумма, которую хотел Джон Джонс, безумна. Он никогда не хотел переходить в тяжелый вес. За ту сумму, которую он просит, этого не произойдет. Невозможно просить более абсурдную сумму денег в худший для этого момент», – сказал Дэйна ESPN.

Смешанные боевые искусства Уайт заявил, что Макгрегор не получит титульный бой ДЕНЬ НАЗАД

Джонс на это выдал очередь гневных твитов. «Интересно сидеть здесь и смотреть, как твой босс лжет на камеру. Мы никогда не обсуждали увеличение заработной платы. Разговор был о том, что я сделал достаточно. Я никогда не называл цифр. Если ты не собираешься менять мой контракт при переходе в тяжелый вес – по крайней мере, имей совесть и будь честным с фанатами.

Я оставил ситуацию позади, но я не собираюсь сидеть сложа руки и позволять Дэйне лгать фанатам. Я никогда не просил абсурдной суммы денег. Это полнейшая чушь. Я не собираюсь терять надежду. Я вижу все так: UFC не хочет спонсировать переход Джона Джонса в тяжелый вес. Они должны были так и сказать, а не клеветать на меня и говорить, что я слишком много запросил, это просто несправедливо. Не стоило этого делать».

Джонс занимает первое место в рейтинге промоушна вне весовых категорий. Хабиб – второй.

За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула в полутяжелом весе.

Помните, Конор ударил старика? Теперь он хочет избить пенсионера – легенду UFC

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства Чемпион UFC Джонс выступил с гневной тирадой по поводу убийства темнокожего парня полицией США ВЧЕРА В 21:12