Клаудия Гаделья
Фото: Getty Images
И правда, не представляем.
Представитель смешанных единоборств Клаудия Гаделья отреагировала на видео, в котором кто-то из тренерского штаба заливает ей в трусы воду между раундами.
«Что за хрень тут творится?» – спросил пользователь твиттера в публикации с видео. «Вы даже не представляете, какой это кайф», – ответила девушка.
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- Статистика 31-летней Клаудии, выступающей в минимальной весовой категории, – 18-4.
- Последний раз бразильянка дралась 16 мая и победила Анджелу Хилл судейским решением.
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