Смешанные боевые искусства

«Не представляете, какой это кайф». Тренер девушки-бойца залил ей воду в трусы во время боя

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Клаудия Гаделья

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

И правда, не представляем.

Представитель смешанных единоборств Клаудия Гаделья отреагировала на видео, в котором кто-то из тренерского штаба заливает ей в трусы воду между раундами.

«Что за хрень тут творится?» – спросил пользователь твиттера в публикации с видео. «Вы даже не представляете, какой это кайф», – ответила девушка.

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