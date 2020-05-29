И правда, не представляем.

Представитель смешанных единоборств Клаудия Гаделья отреагировала на видео, в котором кто-то из тренерского штаба заливает ей в трусы воду между раундами.

«Что за хрень тут творится?» – спросил пользователь твиттера в публикации с видео. «Вы даже не представляете, какой это кайф», – ответила девушка.

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Статистика 31-летней Клаудии, выступающей в минимальной весовой категории, – 18-4.

Последний раз бразильянка дралась 16 мая и победила Анджелу Хилл судейским решением.

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